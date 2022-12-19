Семь человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Иркутской области

Число пострадавших на газовом месторождении в Иркутской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии — их отправили в Братск с помощью санавиации. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один пострадавший получил обморожение ног.

По словам губернатора, пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения ликвидирован. Угрозы для населения нет.

Пожар начался в воскресенье вечером. МЧС сообщило о факельном горении установки. Отмечалось, что угрозы другим установкам нет, площадь пожара около 1000 квадратных метров.