"Происходит факельное горение установки". В МЧС прокомментировали пожар на месторождении в Иркутской области

В ГУ МЧС России по Иркутской области прокомментировали пожар на нефтегазоконденсатном месторождении, передает корреспондент Накануне.RU.

В тушении пожара участвуют частная пожарная охрана и добровольная дружина. Также на место направлены пожарные расчёты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из города Усть-Кута.

"В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.



В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения.

Ранее глава региона сообщил об одном пострадавшем.