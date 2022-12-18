18 Декабря 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России Иркутская область
Фото: vk.com/inci38

"Происходит факельное горение установки". В МЧС прокомментировали пожар на месторождении в Иркутской области

В ГУ МЧС России по Иркутской области прокомментировали пожар на нефтегазоконденсатном месторождении, передает корреспондент Накануне.RU.

В тушении пожара участвуют частная пожарная охрана и добровольная дружина. Также на место направлены пожарные расчёты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из города Усть-Кута.

"В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения.

Ранее глава региона сообщил об одном пострадавшем.

Теги: пожар, Марковское месторождение, нефтегазоконденсатном месторождение



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