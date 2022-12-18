Крупный пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

На Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области произошел крупный пожар. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется. Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", - сообщил он.

Информация уточняется.