19 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

НСПК обязала банки РФ обеспечить новый способ оплаты в интернет-магазинах

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором банковских карт "Мир", потребовала от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях.

Оператор распространил по кредитным организациям и торгово-сервисным предприятиям специальный технический бюллетень. В нем содержится описание алгоритма интеграции сервиса в системы оплаты покупок.

Представители "Альфа-банка", "ФК Открытие", "Тинькофф банка", "Зенита" и "Синары" сообщили о готовности распространить этот сервис на своих клиентов, которым оказываются услуги эквайринга.

Организации должны интегрировать сервис MirPay до марта 2023 года. На данный момент приложение MirPay платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты скачали более 10 млн раз в Google Play и 8 млн раз в AppGallery, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что казахстанские банки не попадут под санкции США, если будут работать с российской платежной системой "Мир". Управление по контрою за финансовыми активами (OFAC) Минфина США уведомило об этом Агентство по регулированию и развитию финрынка Казахстана.

Теги: НСПК. банковские карты, карты Мир, банки, платежи



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Ранее 09.12.2022 12:02 Мск США разрешили казахстанским банкам работать с российскими картами "Мир"


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