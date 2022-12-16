В Челябинской области родители мобилизованных смогут получить региональные выплаты

В Челябинской области единовременные выплаты на мобилизованных смогут получить их родители. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минсоца.

Напомним, в ходе прямой линии с губернатором родители мобилизованных пожаловались, что не успели оформить доверенность и теперь не могут получить региональные выплаты. Алексей Текслер поручил министерству социальных отношений внести изменения в областной закон о единовременных выплатах в связи с проведением специальной военной операции.

В Челябинской области установлены региональные меры поддержки мобилизованных и членов их семей: единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет, единовременная выплата на внутридомовое газовое оборудование в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тысяч рублей, бесплатное социальное обслуживание на дому пожилых членов семьи и инвалидов I и II групп, внеочередное предоставление мест в стационарных учреждениях социального обслуживания членам семьи, признанным нуждающимися в стационарном обслуживании и др. Также единовременные выплаты предусмотрены в связи с ранением, инвалидностью или в случае гибели мобилизованного.