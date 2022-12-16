16 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Сын красноярского губернатора оказался совладельцем отеля на Сардинии

Итальянское издание Il Comizio сообщило о наличии у Артема Усса – сына красноярского губернатора Александра Усса – отеля на побережье Сардинии.

Сейчас Усс находится в Милане под домашним арестом – его экстрадиции требуют США. По данным Il Comizio, Усс-младший, вероятно, живет в своей квартире, которую он купил в этом итальянском городе несколько месяцев назад. Но также он мог бы ожидать решения суда в отеле "Дон Диего", совладельцем которого он, якобы, является.

Отель, или как указано в описании, «Рай, утопающий в зелени», расположен прямо на побережье Сардинии, на первой линии с видом на острова. На территории есть бассейн, фитнес-центр, теннисный корт. Цены на номера в "Дон Диего" начинаются от 14 тысяч рублей за сутки. Самый дорогой номер обойдётся почти в 40 тысяч рублей за сутки, передает Telegram-канал Baza.

Между тем, на днях в суде Артем Усс произнес пылкую речь.

"Я не сделал ничего плохого, тем более ничего криминального. И я обязательно это докажу. Мне не нужно что-то выдумывать, куда-то спешить. Пожалуйста, дайте мне возможность быть под вашим контролем, но при этом смотреть в глаза своей жене, своему ребенку, объяснить все своим родителям. За годы учебы в университете в Сибири я узнал, что Италия, давшая миру римское право, является колыбелью справедливости. Ваша честь, я все еще верю в это, и с благодарностью приму ваше решение", - заявил Усс.

США обвиняют 40-летнего Артема Усса в отмывании средств и уклонении от санкций. В России он объявлен в федеральный розыск. Отец Усса называет дело сына политическим преследованием.

 

Теги: артем усс, отмывание денег, сардиния, италия



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