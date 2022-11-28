Сына красноярского губернатора перевели под домашний арест в Италии

Итальянский суд согласился перевести сына губернатора Красноярского края Артема Усса под домашний арест. До вынесения решения об экстрадиции он будет носить электронный браслет. Пока не известно, когда состоится рассмотрение вопроса об экстрадиции.

Стоит отметить, что на экстрадицию Усса-младшего может претендовать и Россия – ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Артем Усс обвиняется в США в отмывании денег и уклонении от санкций, незаконной торговле нефтепродуктами. Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами в обход санкций. Усс-старший не стал отрицать информацию о задержании его сына, но назвал дело политическим.