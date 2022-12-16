Роскомнадзор: Около 600 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть с начала СВО

С начала специальной военной операции произошло более 140 утечек персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре. В сеть попало более 600 млн записей о гражданах России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите. Также в данных содержится информация об актуальных социальных связях россиян.

По данным РКН, основным источником сливов персональных данных стали зарубежные ресурсы, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что основными крупными источниками персональных данных россиян, появляющихся в незаконном открытом доступе в сети, являются региональные органы исполнительной власти, банковские структуры и мобильные операторы. Но 80% объема утекших данных приходится на мелких операторов персональных данных, к которым относятся интернет-магазины, продавцы билетов и т.д.