16 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В новогодние каникулы в Свердловской области ждут более 200 тысяч туристов

В предстоящие новогодние каникулы Средний Урал могут посетить более 200 тысяч туристов. Об этом заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова (на фото).
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По ее данным, это почти на треть больше, чем в прошлогодние январские праздники.

"Туриндустрия Свердловской области готова предложить специальные новогодние программы по размещению и мероприятиям. За последние два года в регионе появилось прядка 50 глэмпингов. К приему гостей готовы 12 лыжных баз и горнолыжных комплексов, на которых проложено более 40 трасс. К услугам туристов – природные парки и акватермальные источники", - отметила Туканова.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в праздники на Среднем Урале можно посетить профессиональные соревнования мотогонщиков в Каменске-Уральском, познакомиться с Урал Морозом в арамильском Парке сказов и стать участником бала-маскарада в музее Чайковского в Алапаевске. Подробная программа всех новогодних мероприятий постоянно обновляется на сайтах учреждений и администраций городов.

Напомним, что этой осенью турпоток в Свердловскую область вернулся к допандемийным показателям.

Теги: туристы, каникулы, Новый год, Свердловская область



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