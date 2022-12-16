Свердловский Роспотребнадзор требует срочно ввести масочный режим в регионе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области настаивает на срочном введении масочного режима в регионе. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель главы ведомства Анжелика Пономарева.

Причина кроется в заметном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, который свердловские санврачи фиксируют последние недели.

"Управление Роспотребнадзора рекомендует в настоящее время ввести масочный режим – обеспечить всем жителям нашего региона защиту органов дыхания. Прежде всего, в местах массового пребывания населения", - сообщила Пономарева.

По ее словам, речь идет о транспорте, закрытых помещениях, рабочих местах и учебных аудиториях. Кроме этого, санврачи призывают усилить дезинфекционный режим.

Напомним, что школы Екатеринбурга уходят на дистанционное обучение уже со следующего понедельника из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. На сегодняшний день в городе на карантин переведены 234 класса.