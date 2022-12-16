Комбинированное метро в Екатеринбурге. Глава города о том, сколько еще ждать вторую ветку

У Екатеринбурга есть планы на развитие метрополитена, в том числе создание комбинированного метро, когда одна часть находится под землей, а другая – над ней. Однако всего этого не предвидится в ближайшие 2-4 года, рассказал на своей пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

"Я уже говорил в самом начале, когда только заступил на эту должность - я не люблю обманывать. В ближайшей перспективе метро не будет точно. Но в документах техпланирования мы эти моменты учитываем. Это очень удобный вид транспорта. Я надеюсь, что все-таки будет продолжение метро, может быть, первой ветки, а может, и строительство нового. И оно будет комбинированное, как в некоторых городах: часть под землей, часть над землей. Это тоже метрополитен, выделенная полоса, удобство и скорость. Но в ближайшие 2-3-4 года здесь метрополитена я не обещаю", - заявил градоначальник.

Напомним, ранее Орлов назвал преимущества "наземного метро".