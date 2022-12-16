В Челябинской области экс-руководителя управления по делам образования мэрии района осудили за мошенничество

В Челябинской области бывшую начальницу управления по делам образования администрации Троицкого района приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Она признана виновной в совершении 19 преступлений. По версии следствия, в 2019-2022 гг. она совместно с главным бухгалтером, обнаружив экономию денежных средств на расчетных счетах девяти образовательных организаций Троицкого района, издавала приказы о поощрении директоров школ и детских садов, необоснованно завышая им размер премий. После этого бухгалтер требовала от руководителей организаций перечислить размер необоснованно завышенных премий на ее личный банковский счет якобы для нужд управления.

После этого половину суммы она переводила обвиняемой. Таким образом, они похитили 401 тыс. рублей.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение, возместила причиненный преступлением ущерб, изобличила соучастника преступления и дала подробные признательные показания.