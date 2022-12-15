15 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет

Жители и гости Екатеринбурга теперь смогут отправиться на курорты Египта на самолетах еще одной авиакомпании. Сегодня Red Wings выполнила первый рейс из уральской столицы в Хургаду, сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

В самолете Boeing 777-200 не осталось свободных мест. Несмотря на это, авиакомпания планирует осуществлять полеты в Египет только раз в 10-11 дней. С 20 декабря Boeing 777-200 компании также направится в Шарм-Эль-Шейх.

Напомним, перевозчик Red Wings получит в лизинг четыре самолета Ту-204/214 в ближайшие два года. Как сообщалось ранее, российские авиаперевозчики Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" рассматривают возможность взять в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация.

Теги: Египет, Екатеринбург, Red Wings



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