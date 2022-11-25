25 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: www.ifc-leasing.com

Red Wings может получить четыре самолета Ту-204/214 в ближайшие два года

Перевозчик Red Wings получит в лизинг четыре самолета Ту-204/214 в ближайшие два года.

После прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года. Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации.

Отмечается, что надо выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. По словам собеседника издания, капремонт двигателя занимает около девяти месяцев.

Как сообщалось ранее, российские авиаперевозчики Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" рассматривают возможность взять в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация.

Теги: Red Wings, авиация, авиакомпании, самолеты



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