Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор со стороны Украины

Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена.

На место выехали аварийные бригады энергетиков, написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Белгородской области показал фотографии с так называемой засечной черты: полосы с препятствиями, окопами и другими фортификационными сооружениями, возводимыми на границе с Украиной.