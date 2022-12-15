Госдума отменила возрастную маркировку за исключением "18+"

Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтениях упростила возрастную маркировку.

Остается только один ценз – "18+", его как и сейчас надо будет указывать на произведениях искусства и литературы.

Но маркировка для детей от нуля до 16 будет упразднена. Вместо нее можно будет по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом", при этом формулировка может быть свободной: "для семейного чтения", "для дошкольников", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей". Возможны любые сходные по смыслу формулировки, четко и понятно передающие смысл маркировки.

Из-под действия законопроекта выводятся основные религиозные тексты четырех традиционных для РФ религий – книги по религии не будут маркироваться возрастным цензом.

Также маркировку теперь могут не указывать музеи, клубы, театры, концертные организации и т.д.