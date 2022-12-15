Минздрав планирует завести единое цифровое досье на людей с инфекционными заболеваниями

Минздрав РФ разработал проект Постановления Правительства РФ о ведении единого федерального регистра граждан с инфекционными заболеваниями. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Создание регистра объяснено "получением информации для обеспечения качества и доступности оказания медицинской помощи лицам с инфекционными заболеваниями", "минимизацией рисков распространения инфекционных заболеваний", обеспечением "оптимальной маршрутизации пациента", принятием решений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и т.п. причинами.

Оператором регистра станет Минздрав РФ. А поставщиками информации будут не только медицинские организации, но и Федеральная налоговая служба, МВД, Роспотребнадзор, ФОМС, Пенсионный фонд. Речь идет о передаче медицинской и прочей информации о человеке.

В перечне инфекционных болезней 282 позиции, причем под номерами 233 и 234 значатся "COVID-19, вирус идентифицирован" и "COVID-19, вирус не идентифицирован". То есть всех людей с положительным тестом на ковид будут вносить в досье. Также в списке различные виды гриппа и пневмонии. Все эти люди тоже будут попадать в регистр.

В досье будет вноситься практически вся информация о человеке:

• фамилия, имя, отчество;

• пол;

• дата рождения;

• место рождения;

• гражданство;

• адрес фактического места жительства;

• регистрация по месту жительства;

• СНИЛС;

• полис ОМС;

• документ, удостоверяющий личность;

• абонентский номер телефона;

• инвалидность (при наличии),

• места работы и/или учебы.

Отдельно будет собираться медицинская информация: дата появления симптомов, дата первичного обращения, диагноз, все сведения о проведенных обследованиях и исследованиях, лечении, назначенных препаратах.

Данные об обследовании пациента на наличие возбудителей инфекционных заболеваний включают: информацию о биологическом материале, использованном для диагностического исследования, дату и место проведения лабораторных исследований, результаты.

Отдельно прописываются подробные сведения о медицинских организациях, в которых оказывается медицинская помощь лицам с инфекционными заболеваниями.

Эпидемиологическая информация о пациенте включает в себя дату последнего посещения места работы, обучения или отдыха, вероятный путь заражения, вероятный источник инфекции, сведения о вакцинации и др. Всего в списке около 60 пунктов, по которым нужно внести информацию.

Вероятно, в связи с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРЗ. По ее словам, запасов тестов достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.

"Сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду", — сказала Попова.

Интересно, что на прошлой неделе был издан приказ Росстата №911 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за контингентами детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний". То есть вводится также единое досье на вакцинированных . Ранее Минздрав отказался озвучивать статистику заболеваний, госпитализаций и смертей у людей, сделавших ковид-вакцинацию, чтобы не вызывать негативного отношения к этим прививкам.

Многие эксперты и общественные деятели неоднократно подвергали критике саму идею медицинских досье на граждан. Это может стать инструментом для моментального поражения людей в правах, например не сделавших какую-то вакцинацию. Регистр может стать "черным списком".

Также к этой базе можно получить удаленный доступ. Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев уверен, что концентрация медицинских данных на граждан в цифровой системе несет риски национальной безопасности. В случае проникновения в систему извне и искажения данных в ней у пациентов появятся неадекватные истории болезней, чреватые неправильными рекомендациями, которые выдает система. То есть потенциальный противник может нанести сильный удар по населению. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что по факту проводимая цифровизация — это передача всех данных в США.