15 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

На чиновников городской мэрии на Южном Урале завели дело о халатности

В Челябинской области должностных лиц администрации Верхнего Уфалея заподозрили в халатности из-за нарушения температурного режима в жилом помещении, где проживает гражданин из числа детей сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Квартира в поселке Строителей была предоставлена гражданину из указанной категории лиц по договору найма специализированного жилого помещения. В ней проживают наниматель, его супруга и несовершеннолетний ребенок. Температура воздуха в жилой комнате составляет +15С.

По словам жителей дома, с начала отопительного сезона в доме нет горячей воды из-за неисправного теплообменного аппарата.

Главе города внесено представление с требованием устранить нарушения. Материалы проверки были направлены в следственный орган для принятия процессуального решения. Возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Теги: халатность, чиновник, отопление,



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