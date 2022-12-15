15 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: new-rus.info

WP: США планируют передать Киеву "умные" бомбы

Администрация Джо Байдена планирует отправить Киеву современное электронное оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, способные поражать российские объекты с высокой точностью. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Речь идет о комплектах оборудования на основе технологии GPS, благодаря которым свободнопадающие бомбы становятся корректируемыми. Американские военные использовали эту технологию на бомбах весом до 800 кг, обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.

Решение еще не принято. Украинские военно-воздушные силы полагаются в основном на советские истребители МиГ, и Пентагон ищет способы модернизировать их, а не предоставлять новые западные самолеты, которые потребовали бы от пилотов прохождения длительной подготовки.

Поставка "умных" бомб стала бы значительным шагом Вашингтона в военной поддержке Украины, предоставив новый способ нацеливания на российские позиции.

Накануне стало известно, что США готовы передать Киеву ракетную систему Patriot. Посольство РФ в США назвало провокационным шагом возможную отправку систем Patriot Украине.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сосредоточены на "пресечении любых попыток России" получить преимущество, и пообещал, что вскоре Вашингтон объявит о новых поставках оружия.


 

Теги: США, Украина, оружие



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