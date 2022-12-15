15 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: www.bbc.com

Посольство РФ в США назвало провокационным шагом возможную отправку систем Patriot Украине

В посольстве России в Вашингтоне назвали возможную передачу США Украине ракетных комплексов Patriot провокационным шагом. Комментарий дипмиссии опубликован в Telegram-канале.

По словам дипломатов, в США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке систем противовоздушной обороны.

"Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", — говорится в их заявлении.

При этом Вашингтон все глубже втягивается в конфликт и без передачи Patriot, поскольку "поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными", отметили в посольстве.

Дипломаты заявили, что такая политика со стороны США наносит колоссальный урон российско-американским отношениям, а также создает дополнительные риски для глобальной безопасности.

Ранее американские СМИ сообщили, что уже на этой неделе Вашингтон может одобрить директиву о передаче Киеву системы Patriot - самой передовой системы ПВО наземного базирования в США.

Эксперты считают, что США не располагают большими запасами ракет Patriot, доступных для передачи, как это было с боеприпасами.

Теги: США, Patriot, Украина



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