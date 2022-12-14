14 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

NYT: США готовы передать Украине передовую систему ПВО Patriot

Уже на этой неделе США могут одобрить директиву о передаче Киеву системы ПВО Patriot - самой передовой системы ПВО наземного базирования в США. Об этом сообщает The New York Times cо ссылкой на двух американских чиновников.
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Киев давно и настойчиво просит США "закрыть небо" или передать ему системы ПВО. Министр обороны США Ллойд Остин может одобрить директиву о передаче Украине одной системы Patriot, которая уже находится за границей. Окончательное решение останется за президентом Джо Байденом.

Представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента отказались комментировать детали.

Эксперты считают, что США не располагают большими запасами ракет Patriot, доступных для передачи, как это было с боеприпасами.

Батарея Patriot состоит из одной или нескольких пусковых установок, радаров и транспортных средств для командования операциями противовоздушной обороны. Она используют три различные модели ракет. Какие именно ракеты намерены отправить США, неясно. Они использовали Patriot в многочисленных военных конфликтах с начала 1990-х годов.

Теги: США, Украина, ПВО,



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