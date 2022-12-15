15 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: cj.sina.com.cn

Компания H&M задолжала за аренду в ТЦ около 1 млрд рублей

Шведский ретейлер H&M отказался оплатить счета, выставленные за аренду торговыми центрами в России.

Арендодатели подали иски в суд на бренд, который свернул свою деятельность в РФ, заявил Российский совет торговых центров (РСТЦ). Член президиума организации Дмитрий Москаленко заявил, что, несмотря на полученные средства от распродажи, которую ретейлер устроил перед закрытием магазинов, H&M отказался выплатить счета за аренду. Компания в общем задолжала около 1 млрд руб., но ТЦ могут не получить средства, даже если выиграют суд. В этом году было заведено 15 дел на ретейлера, по одному из них суд арестовал 215 млн руб. на счету H&M.

Основной риск в сложившейся ситуации - это банкротство российского юридического лица шведского ретейлера, сообщают "Известия".

На месте магазинов шведской сети H&M в российских торговых центрах могут открыться точки отечественных брендов: Zarina, befree, Love Republiс, Lime, "Снежная королева". Еще одним арендатором площадей станет турецкий бренд Koton.

Теги: H&M, аренда, ТЦ



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