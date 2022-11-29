Стало известно, какие магазины откроют в России на месте H&M

На месте магазинов шведской сети H&M в российских торговых центрах могут открыться точки отечественных брендов: Zarina, befree, Love Republiс, Lime, "Снежная королева". Еще одним арендатором площадей станет турецкий бренд Koton.

Открываться магазины будут по мере подготовки помещений и их конфигурации, считает руководитель направления аренды торговых помещений компании CORE.XP Надежда Цветкова. "Также бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля", - цитирует эксперта ТАСС.

Шведская сеть H&M приостановила продажи в России в начале марта. Затем была объявлена распродажа товарных остатков, после чего бренд собирается полностью покинуть Россию на фоне специальной военной операции.