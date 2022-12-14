ВС России взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР

ВС РФ освободили основную часть населенного пункта Водяное в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что под контролем России находится немногим более 50% территории ДНР.

По его словам, обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.