14 Декабря 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Sputnik / Антон Вергун

ВС России взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР

ВС РФ освободили основную часть населенного пункта Водяное в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что под контролем России находится немногим более 50% территории ДНР.

По его словам, обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.

Теги: водяное, днр, минобороны



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