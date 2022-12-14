14 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: investcafe.ru/

Тюменская область в лидерах по росту госдолга

Тюменская область лидирует по показателям дефицита бюджета среди российских субъектов. Такие данные приводит рейтинговое агентство "Эксперт РА".

"Наибольший профицит сложился в Москве (327,4 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (322,9 млрд), а наибольший дефицит – в Белгородской (-16,0 млрд рублей), Тюменской (-14,2 млрд рублей) и Мурманской (-10,1 млрд рублей) областях", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в связи с высокими макроэкономическими рисками в 2022 году для регионов был принят ряд послаблений, способствующих укреплению их финансовой сбалансированности, включая увеличение доступного объема казначейских кредитов, рефинансирование действующих бюджетных кредитов и замещение рыночных обязательств бюджетными кредитами.

Объем консолидированного долга регионов вырос к 1 ноября 2022 относительно начала года на 4%, или на 107,7 млрд руб. и составил 2,8 трлн руб.

"В период с 1 января.2022 по 1 ноября.2022 консолидированный долг нарастили 66 регионов. Наибольший рост долга сложился в Тюменской области (в 6,2 раза), при этом долговая нагрузка в регионе осталась на низком уровне. Существенный прирост долга также показали Ленинградская область (в 2,5 раза), Алтайский (в 2,2 раза) и Приморский (в 2,2 раза) края. Во всех указанных регионах долг прирос в результате привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов, а в Тюменской области также в связи с выдачей гарантийных обязательств", - отмечают эксперты.

Напомним, ранее власти Тюменской области сообщали, что дефицит бюджета планируется покрыть за счет кредитов и остатков в региональной казны.

Теги: долг, дефицит, бюджет, рейтинг, Тюменская область



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