Виктор Гончаренко из "Урала" признан лучшим тренером 2022 года в Белоруссии

Возглавляющий екатеринбургский ФК "Урал" Виктор Гончаренко признан лучшим тренером 2022 года в Белоруссии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Премия от Федерации футбола Белоруссии досталась Гончаренко уже в 11-й раз. В "Урале" поздравили своего наставника с этим замечательным событием.

Напомним, Виктор Гончаренко во второй раз в своей карьере возглавил "Урал" в августе этого года. Под его руководством команда преобразилась, поднявшись с последнего, 16-го места, на 10-ю строчку в таблице РПЛ. Кроме этого, "Урал" пробился в плей-офф Кубка России, уверенно выиграв свою группу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Гончаренко рассказал, за какую команду он болеет на чемпионате мира-2022, который проходит сейчас в Катаре.