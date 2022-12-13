Чиновников Югры три дня учили общаться с жителями

Прошел трехдневный марафон по обучению представителей госвласти работе в соцсетях.

"Проведение мероприятия обусловлено вступившим в силу федеральным законом. Он обязывает органы власти вести официальные аккаунты в социальных сетях. Таким образом мы повышаем вовлеченность специалистов в работу на платформе "Госпаблики", активизируем их деятельность в соцсетях", - говорит руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова, ее слова приведены в Telegram-канале центра.

Специалисты окружных департаментов образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцразвития "прокачали" свои навыки по выстраиванию диалога с гражданами в своих официальных пабликах.