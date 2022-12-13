США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн, - Reuters

США отправили Украине первую партию энергооборудования общей стоимостью около 13 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Оборудование было отправлено с военной базы армии США. Помощь является первым траншем из ранее объявленной поддержки США на 53 миллиона долларов.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября, после теракта на Крымском мосту. 11 декабря глава Украины Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джозефом Байденом сообщил, что в результате российских ракетных ударов уничтожено 50% инфраструктуры страны.