Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

В результате российских ракетных ударов уничтожено 50% инфраструктуры Украины, заявил глава Украины Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский призвал американского президента сделать все возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны для защиты еще работающих энергообъектов.

В конце ноября в Минобороны Австрии заявили, что Украина погрузится в темноту через несколько недель, если стране не будет доступна мощная противовоздушная оборона.