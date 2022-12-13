СМИ: в России приняли ГОСТ для электросамокатов и моноколес

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны развивать скорость выше 25 км/ч.

Они должны быть оснащены системами автоматического замедления в парках. Такие требования предусмотрены в новом ГОСТе для этих видов транспорта. Он уже утвержден. Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года. В Минпромторге заявили, что мера должна повысить безопасность использования таких транспортных средств.

По словам экспертов, соответствующие ГОСТу устройства могут оказаться значительно дороже представленных на рынке сегодня. В крупнейших кикшеринговых сервисах заявили, что их электросамокаты уже отвечают требованиям принятого стандарта, сообщают "Известия".

Ранее правительство России утвердило ряд изменений в правила дорожного движения. Самые объемные поправки (а точнее – нововведения) касаются электросамокатов. Они, а также моноколеса, сигвеи, гироскутеры теперь будут называться средствами индивидуальной мобильности (СИМ).