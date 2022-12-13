Эксперты заявили, что участие Бута в президентских выборах от ЛДПР маловероятно

Участие освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута в президентских выборах 2024 года как кандидата ЛДПР маловероятно.

Об этом заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его словам, у Бута сейчас невысокая узнаваемость, о нем надо дополнительно рассказывать избирателю. "У него сформирован «героический» образ, но он ситуативен, имеет значение лишь для части избирателей и к 2024 г., несомненно, поблекнет", – заявил эксперт.

Орлова отметил, что в ЛДПР есть другие сильные "деятели": помимо Слуцкого это председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, губернаторы Хабаровского края и Смоленской области Михаил Дегтярев и Алексей Островский, сообщают "Ведомости".

Ранее Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.