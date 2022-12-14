14 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: скриншот с телеканала RT

Бут заявил, что не станет требовать компенсации от властей США за несправедливое тюремное заключение

Планов требовать компенсации от властей Соединенных Штатов за несправедливое тюремное заключение и добиваться "очищения" своего имени у Виктора Бута нет.

Как заявил вернувшийся из тюрьмы в США в Россию после 14 с лишним лет заключения бизнесмен, тратить годы на судебные процессы и деньги на адвокатов не имеет смысла, да и в России сегодня есть, чем ему заняться. Россиянин сообщил, что сделал выводы из произошедшего, но не намерен говорить о своем отношении к США "обидевшись и надувшись", потому что в каждой стране есть хорошие и плохие стороны.

Пока Бут планирует провести время с близкими, увидеть Москву и съездить в Санкт-Петербург, сообщают "Известия".

Напомним, участие освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута в президентских выборах 2024 года как кандидата ЛДПР маловероятно.

Теги: Бут, США



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