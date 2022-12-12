Бут заявил, что пока не намерен выдвигаться на какие-либо выборы

Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.

Свои симпатии к ЛДПР бизнесмен объяснил тем, что это державная партия, которая близка к народу, передает РИА Новости.

Ранее лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет на слете, посвященном 33-летию партии.

Напомним, Бута обменяли на прошлой неделе на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.