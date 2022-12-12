Из Екатеринбурга начала полеты новая авиакомпания

Новый перевозчик приступил к выполнению полетной программы из екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, сегодня, 12 декабря, авиакомпания "Ширак Авиа" выполнила свой первый рейс по маршруту "Ереван – Екатеринбург – Ереван". Пока полеты запланированы один раз в неделю по понедельникам. А с 29 декабря добавится второй рейс – по четвергам.

Вылет из Екатеринбурга планируется в 13.10, прилет в Армению – в 15.35. Отправление из Еревана в 8.00, прибытие в аэропорт Кольцово – в 12.10. Везде указано местное время.

Как добавили в Кольцово, на сегодняшний день из Екатеринбурга в Ереван выполняется семь рейсов в неделю силами четырех авиакомпаний.

Напомним, в ноябре аэропорт уральской столицы утвердил расписание на осенне-зимний период.