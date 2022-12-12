В города на Южном Урале вандалы повредили ограждение в ледовом городке

В Копейске вандалы сломали ограждение в новогоднем городке на площади Трудовой Славы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Ограждение из поликарбоната служит основанием для светового фонтана. В мэрии приняли решение усилить патрулирование на площади, чтобы не допустить новых случаев вандализма.

Горожан призвали бережно относиться к объектам благоустройства: не взбираться на ограждение фонтана и на декоративные фигуры и не пытаться расколоть лед.