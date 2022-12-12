Горячее утро понедельника: в Екатеринбурге от огня пострадали три автомобиля

Утро понедельника в Екатеринбурге началось с возгораний автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 8 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Старых Большевиков в уральской столице. На площади в 4 квадратных метра огнем были повреждены моторный отсек и кузов автомобиля Hyundai Solaris. Также пострадал кузов автомобиля Opel Mokka. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава, огонь ликвидировали за пару минут.

Чуть позже, в десятом часу утра, поступил сигнал о возгорании на улице Черняховского. Огнем был поврежден моторный отсек у Hyundai Creta. По данным МЧС, на этот раз пожар был потушен населением еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Причины обоих возгораний сейчас устанавливаются.