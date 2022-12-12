Площадь пожара в подмосковном ТЦ "Стройпарк" увеличилась до 9 тысяч кв. метров, обрушилась кровля

Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" (по тому же адресу расположен ТЦ "Стройтракт" – улица Пригородная, 92) в подмосковной Балашихе увеличилась до 9 тыс. кв. метров. На площади 900 квадратов обвалилась кровля.

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По неподтвержденным данным, травмы получил охранник. Весь персонал эвакуирован.

Сообщается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас прокуратура проводит проверку. Уже известно, что системы пожаротушения сработали штатно. Также затрудняет тушение отсутствие поблизости источников воды.

Telegram-канал "112", ссылаясь на данные базы СПАРК, сообщает, что на территории проводилась проверка МЧС в 2019 году, где были выявлены нарушения. Однако при проверке в 2022 году нарушений противопожарной безопасности найдено не было.