12 Декабря 2022
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Происшествия Московская область
Фото: Mash

Площадь пожара в подмосковном ТЦ "Стройпарк" увеличилась до 9 тысяч кв. метров, обрушилась кровля

Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" (по тому же адресу расположен ТЦ "Стройтракт" – улица Пригородная, 92) в подмосковной Балашихе увеличилась до 9 тыс. кв. метров. На площади 900 квадратов обвалилась кровля.

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Сообщается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас прокуратура проводит проверку. Уже известно, что системы пожаротушения сработали штатно. Также затрудняет тушение отсутствие поблизости источников воды.

Telegram-канал "112", ссылаясь на данные базы СПАРК, сообщает, что на территории проводилась проверка МЧС в 2019 году, где были выявлены нарушения. Однако при проверке в 2022 году нарушений противопожарной безопасности найдено не было.

Теги: пожар, торговый центр, стройпарк, балашиха, кровля



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