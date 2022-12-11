В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация

В терминале B столичного аэропорта Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, тревога была ложной. Но водой из автоматической системы пожаротушения залило пол в одном из коридоров, там же обвалилась часть потолочных конструкций, что видно на появившемся в соцсетях видео. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что столичные аэропорты сегодня из-за снегопада задержали несколько десятков рейсов. Сейчас прокуратура проверяет, разместили ли пассажиров в гостиницах и предоставляли ли им еду.