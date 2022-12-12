К тушению горящего ТЦ в Балашихе привлекли вертолет Ми-8

В подмосковной Балашихе к тушению пожара в торговом центре "СтройПарк" на улице Пригородной привлекли вертолет МЧС Ми-8, передает РБК. Также на объекте работает более 100 пожарных и 35 единиц техники.

Также выяснилось, что огонь первоначально возник на открытой площадке перед торговым центром, где находились строительные материалы. В итоге с 350 кв. метров пламя распространилось на 10 тыс. кв. метров.

Персонал центра удалось эвакуировать, ряд СМИ сообщил об охраннике, получившем травмы, но информация пока не подтверждена.