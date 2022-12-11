В Чувашии в 90 населенных пунктах нет света из-за снегопада

В Чувашии в 90 населенных пунктах (с населением 26 тыс. человек) произошло отключение электричества из-за мощного снегопада, накрывшего регион. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

"Последствия снегопада и дождя также коснулись железнодорожного - пассажирского и грузового - сообщения, произошло отключение электропитания железнодорожной сети. Завершение всех работ и восстановление электрификации участка планируется до 18.00 11 декабря", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Ранее сильный снегопад стал причиной проблем с энергоснабжением в Нижегородской области, в московском регионе задерживаются рейсы.