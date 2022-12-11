11 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит ситуацию с задержками рейсов в московских аэропортах

Прокуратура проверит ситуацию с задержками и отменой рейсов в столичных аэропортах из-за непогоды.

Надзорный орган проверит, как соблюдаются права пассажиров, предоставляются ли им питание и места в гостиницах на период задержек.

"В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось о задержках нескольких десятков рейсов в столичных аэропортах из-за обильного снегопада. Ожидается, что непогода продержится в столичном регионе все выходные и понедельник.  

Теги: задержка рейса, москва, непогода, пассажиры



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