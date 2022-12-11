11 Декабря 2022
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Происшествия Центральный ФО Приволжский ФО
Фото: пресс-служба Россети Центр

В Нижегородской области нарушения электроснабжения из-за ледяного дождя

Нижегородскую область накрыл ледяной дождь, из-за чего в ряде районов региона начались нарушения энергоснабжения. Энергетики отмечают, что "ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через 0, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад".

Сейчас в ликвидации аварийных последствий задействовано 228 бригад энергетиков, это почти тысяча человек. Задействовано 86 резервных источников питания.  

"Силами нижегородского филиала в отдельных населенных пунктах региона развернуты мобильные пункты по работе с жителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить информацию о нарушениях энергоснабжения и оставить обращения по иным вопросам энергоснабжения", - сообщили в пресс-службе компании "Россети Центр".

Наледь на проводах.(2022)|Фото: пресс-служба Россети Центр

Теги: ледяной дождь, обрыв проводов, электроснабжение



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