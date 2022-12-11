Названы страны, в которые в 2022 году россияне улетали чаще всего

Названы самые популярные в 2022 году иностранные направления перелетов для россиян. Это Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, передает РБК со ссылкой на данные сервисов "Туту.ру" и OneTwoTrip.

Также популярностью пользовались перелеты в Армению, Азербайджан, Турцию, Белоруссию, Казахстан, ОАЭ и Грузию (в последнюю, правда, нет прямых рейсов).

На Таджикистан пришлась самая большая доля пассажиров, вылетавших в 2022 году за границу из России – 17,22%. В прошлом году этот показатель составил всего 4,89%. Средняя стоимость билета (туда-обратно) на этом направлении составила 27,6 тыс. руб. Билеты в Казахстан в среднем обходились в 31 тыс. руб., в Белоруссию – 12,6 тыс. руб., Узбекистан – 28,6 тыс. руб.