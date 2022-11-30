30 Ноября 2022
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Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии

Предложение о более строгой ответственности за утечки биометрии, а также данных нескольких категорий содержится в версии проекта закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД), которую представило Минцифры.

Обсуждение новаций подтвердил представитель ведомства. Отмечается, что пункт о более жесткой ответственности за утечки отдельных категорий данных обсуждается министерством с отраслью с лета текущего года. "Такие ПД относятся к наиболее чувствительным, поэтому мы добавили этот пункт в перечень отягчающих обстоятельств", – отметил собеседник "Ведомостей".

В законе нет прямого перечисления, какие именно данные признаются биометрическими. Операторы данных говорят о необходимости более системного подхода к защите персональных данных. Речь также может идти за наказание при уточки данных о религии и интимной жизни.

Напомним, IT-системы практически всех крупнейших российских компаний уязвимы для атак хакеров.

Теги: Минцифры, биометрия



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