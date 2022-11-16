СМИ: 96% крупнейших компаний России уязвимы для кибератак

IT-системы практически всех крупнейших российских компаний уязвимы для атак хакеров.

Таковы результаты исследования Positive Technologies. Злоумышленники смогли бы проникнуть во внутреннюю сеть 96% организаций, большая часть которых входит в рейтинг крупнейших компаний страны по объему реализации продукции RAEX-600.

Как оказалось, в корпоративную цифровую инфраструктуру 100% компаний, в которых прошли пентесты Positive Technologies, хакеры смогли бы получить привилегии администратора домена, что позволяет злоумышленникам подключаться ко всем серверам и компьютерам.

Эксперты считают, что одним из способов минимизации риска кибератак может стать комплексная децифровизация корпоративной инфраструктуры, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии документа предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Так, для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов, штраф составит 200 тыс. – 400 тыс. руб.