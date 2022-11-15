15 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Данные пользователей Whoosh утекли в Сеть

Хакеры выставили на продажу в даркнете данные пользователей российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

База содержит данные 7,2 млн уникальных пользователей компании. Представитель Whoosh подтвердил, что злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов сервиса.

Лот стоимостью $4200 содержит файл с промокодами сервиса и два файла с данными о пользователях. В нем содержатся имена, 7,2 млн уникальных номеров, 6,9 млн уникальных e-mail-адресов, частичные номера банковских карт, имена/фамилии латиницей, типы карт, дата создания записи и последней аутентификации, а также отметки GPS-навигации, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии документа предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Так, для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов, штраф составит 200 тыс. – 400 тыс. руб.

Теги: Whoosh, самокаты, хакеры, персональные данные



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