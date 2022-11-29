SpaceX поднимет тарифы на связь Starlink для украинских абонентов

Стоимость спутниковой интернет-связи Starlink для украинских абонентов вырастет с $60 до $75 в месяц. Тарифы изменятся с 29 декабря. Об этом говорится в письмах, которые получают украинские пользователи компании. Также вырастет стоимость аппаратуры: антенна и терминал будут стоить не $500, а $750.

В начале октября стало известно, что американская компания SpaceX отключила от системы Starlink 1,3 тыс. терминалов на Украине из-за нехватки финансирования. До этого основатель SpaceX Илон Маск говорил, что его компания больше не может оплачивать работу сети на Украине.