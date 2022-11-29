В ЛНР сообщили о колоссальных потерях среди польских наемников, воюющих за ВСУ

Польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, об этом свидетельствуют разведданные, радиоперехваты.

"Есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим", — сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе сообщалось, что ВКС России нанесли по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области. По данным Минобороны РФ, было уничтожено до 200 боевиков.