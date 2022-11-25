ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников под Харьковом

ВКС России нанесли по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, уничтожено до 200 боевиков.

Еще более 100 иностранных наемников "иностранного легиона" были уничтожены в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ в районах Северска и Славянска (ДНР).

Ранее в ноябре ВС РФ на Южно-Донецком направлении разбили контратаку иностранных наемников, пытавшихся остановить наступление российских войск. Уничтожены более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.