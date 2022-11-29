Шведские лютеране неожиданно не поддержали украинских раскольников

Церковное собрание Шведской лютеранской церкви, которое является высшим руководящим органом этой организации, отказалось признать украинских раскольников, сообщается на ее официальном сайте.

В августе в собрание Шведской лютеранской церкви было внесено предложение поддержать украинских раскольников. По итогам обсуждения принято решение, что это невозможно сделать.

"В комитете отмечают, что сложно высказываться в пользу "православной церкви Украины", поскольку ситуация с Православной Церковью сложная. Комитет рекомендует собранию отклонить это предложение", – говорится в решении собрания.

С церковной точки зрения "признание" лютеранами какой-либо организации православной церковью не имеет никакого значения, но с точки зрения политики дистанцирование шведов примечательно.

В настоящее время раскольников Украины признали "греческие" церкви: Фанар, Кипрская, Элладская и Александрийская. РПЦ на основании священных канонов прекратила с ними евхаристическое общение как с церквями, ушедшими в раскол.