29 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба президента Украины

Шведские лютеране неожиданно не поддержали украинских раскольников

Церковное собрание Шведской лютеранской церкви, которое является высшим руководящим органом этой организации, отказалось признать украинских раскольников, сообщается на ее официальном сайте.
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В августе в собрание Шведской лютеранской церкви было внесено предложение поддержать украинских раскольников. По итогам обсуждения принято решение, что это невозможно сделать.

"В комитете отмечают, что сложно высказываться в пользу "православной церкви Украины", поскольку ситуация с Православной Церковью сложная. Комитет рекомендует собранию отклонить это предложение", – говорится в решении собрания.

С церковной точки зрения "признание" лютеранами какой-либо организации православной церковью не имеет никакого значения, но с точки зрения политики дистанцирование шведов примечательно.

В настоящее время раскольников Украины признали "греческие" церкви: Фанар, Кипрская, Элладская и Александрийская. РПЦ на основании священных канонов прекратила с ними евхаристическое общение как с церквями, ушедшими в раскол.

Теги: Швеция, Украина, церковь, православие, раскол



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